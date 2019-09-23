Zimbabve'nin eski Devlet Başkanı Mugabe'nin ölüm nedeni açıklandı
Zimbabve'nin eski Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin 'ilerlemiş kanser' nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.
- AA
Zimbabve devlet gazetesi Herald'ın haberine göre, Mugabe "ilerlemiş kanser" nedeniyle yaşamını yitirdi.
Zimbabve'nin eski Devlet Başkanı Mugabe, 6 Eylül'de 95 yaşında hayatını kaybetmişti.
Mugabe, 2017'de yapılan askeri müdahale ile yaklaşık 37 yıllık iktidarını kaybetmişti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.