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Dünya

Zimbabwe'de otobüs kazası: Çok sayıda ölü var

Zimbabwe'de Paskalya nedeniyle Masvingo kentinde bulunan Mbungo tapınağına giden yolcu otobüsünün kaza yapmasının ardından 35 kişi hayatını kaybetti, 75 yolcu yaralandı.

IHA15 Nisan 2022 Cuma 13:19 - Güncelleme: 15 Nisan 2022 Cuma 13:19
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Zimbabwe'de Masvingo kentine gitmekte olan bir yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesinin ardından Chimanimani şehrinde kaza yaptı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ilk yardım ekibi sevk edilirken, meydana gelen kazada 35 kişi hayatını kaybetti, 75 yolcu ise yaralandı.

Zimbabwe polisi tarafından kaza sonrası yapılan açıklamada, "Paskalya bayramı toplantıları nedeniyle Masvingo'daki Mbungo tapınağına giden yolcu otobüsü Chimanimani kentinde kaza yaptı. Kaza sonucunda 35 kişi hayatını kaybetti ve 75 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlar, otopsilerinin yapılması üzerine Chipinge hastanesine kaldırıldı. Yaralıların tedavisi sürüyor ve 13 yolcunun durumu ağır" denildi.

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