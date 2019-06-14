Zintan Askeri Konseyi Başkanı, Trablus'taki çatışmada öldü

Libya El-Ahrar kanalının haberine göre Buste, başkentin güneyindeki Uluslararası Trablus Havalimanı çevresinde Hafter güçleriyle girilen çatışmalarda öldü.

Buste, Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı ve Tümgeneral Üsame el-Cuveyli'nin komutasındaki Batı Askeri Bölgesi'nin en önemli simalarından sayılıyordu.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.