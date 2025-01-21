Ziraat Bankası Cezayir Şubesi faaliyetlerine başladı

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Bankası, faaliyet ağını genişletmeye devam ediyor.

Cezayir'de kuruluş çalışmalarını tamamlayan Ziraat Bankası, Cezayir Merkez Bankası'ndan faaliyet onayı alarak hizmet vermeye başladı.

Ziraat Bankası, 2024'te faaliyete başlayan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır'daki hizmet noktalarından sonra Cezayir Şubesi ile dünya genelinde hizmet sunduğu ülke sayısını 20'ye çıkardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, faaliyet gösterdikleri ülkelerde etkinliklerini sürekli artırdıklarını belirtti.

Çakar, "Ülkemiz girişimcilerinin aktif olduğu ve potansiyeli yüksek olan yeni coğrafyalarda da hizmet ağımızı genişletmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda 2024'te açtığımız BAE ve Mısır birimlerimizden sonra 6 milyar doları aşan Türk yatırımı ve artan dış ticaret hacmiyle ülkemiz ticaretinin önemli partnerlerinden biri olan Cezayir'de de şubemizi açmış bulunuyoruz. Şubemizin sunacağı ürün ve hizmetlerin iki ülke arasındaki ekonomik ve finansal işbirliğine çok önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bankanın yurt dışı ağının Avrupa'dan Orta Doğu'ya, Balkanlar'dan Kafkasya'ya, Afrika'dan Asya'ya 20 ülkeye yayılmış durumda olduğunu aktaran Çakar, uluslararası arenada edindikleri güçlü deneyimle Cezayir bankacılık sektörüne kalıcı değer katmak istediklerini vurguladı.

Çakar, "Bankamız, 20 ülkede 127 hizmet noktasına yayılmış geniş yurt dışı teşkilatı ve dünya geneline yaygın 1700'e yakın bankayla kurduğu geniş muhabir ağıyla ülkemiz dış ticaretinin gelişimine ve bu ülkelerle olan karşılıklı yatırımların artırılmasına katkı sağlamaya devam etmektedir. Bu anlayışla önümüzdeki dönemde de yeni coğrafyalarda hizmet noktalarımızı faaliyete geçirmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz." açıklamasında bulundu.