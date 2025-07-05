Azerbaycan'ın Hankendi kentindeki Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Zirvesi'nde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın samimi görüntüleri sosyal medyada yoğun şekilde paylaşıldı.

EİT Zirvesi dün, Karabağ'da bir dönem işgalci Ermeni güçlerinin başkent olarak kullandığı Hankendi'de yapıldı.

Zirvenin ev sahibi Aliyev'in Pezeşkiyan'la kucaklaşması ve samimi sohbetleri sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılıp yorumlandı.

Aliyev'in Pezeşkiyan'ı karşıladığı görüntülerden birinde ikilinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la beraber yürüdüğü esnada gülümseyerek, "Diyorum ki Mesud Bey'e bura öz ata vatanındır" dediği ve liderlerin birlikte güldüğü duyuluyor.

Zirveye ait bir diğer videoda da Aliyev ile Pezeşkiyan'ın, bulundukları binanın balkonundan dışarıyı izlerken konuştukları görüldü.

Burada Aliyev, Pezeşkiyan'a Ermeni güçlerin işgali döneminde Şuşa'da 17 mahallede tüm camilerin tahrip edilip yok edildiğini ve bölgedeki yapıların yeniden inşa edildiğini anlattığı duyuluyor.

Pezeşkiyan da yeniden inşa çalışmaları için "Çok güzel" yorumunu yaptı.