AA 19 Ocak 2021 Salı 12:28 - Güncelleme: 19 Ocak 2021 Salı 12:49

Irak'ta resmi gazete konumundaki Sabah Gazetesi, bugünkü sayısında, "Irak ve Türkiye arasında ortak sınır güvenliği anlaşması" başlığıyla verdiği haberde, Akar ile Güler'in Başbakan Mustafa el-Kazımi, Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Savunma Bakanı Cuma İnad ile yaptığı görüşmelere dair detayları aktardı.



Haberde, "Başbakan Mustafa Kazımi, resmi ziyaretle Bağdat'a gelen Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a, Irak'tan Türkiye'ye yönelik herhangi bir saldırı ve tehdidi reddettiklerini bildirdi." ifadelerine yer verildi.

Ülkenin etkili günlük gazetelerinden Zaman ise Akar ve Güler'in Bağdat temaslarını "Kazımi, Akar'a Irak'tan Türkiye'nin istikrarına yönelik tehditleri reddettiklerini bildirdi" başlığıyla okurlarına sundu.

Resmi Irak Haber Ajansı, Irak Ulusal Haber Ajansı ve el-Meda Gazetesi'nin yanı sıra en çok takip edilen haber sitelerinde de Akar'ın ülkeye yaptığı ziyarete ilişkin detaylar aktarıldı.

