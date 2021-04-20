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Dünya

Ziyaret sırasında Macron'a soğuk duş! Bunu hiç beklemiyordu

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Montpellier ziyareti sırasında protesto edildi. Halk, Macron'u yuhalayıp istifaya çağırdı.

AA20 Nisan 2021 Salı 07:24 - Güncelleme: 20 Nisan 2021 Salı 07:35
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkenin güneybatısındaki Montpellier kentini ziyareti sırasında protesto edildi.

Macron, güvenlik politikalarına desteğini göstermek için İçişleri Bakanı Gerard Darmanin ile Montpellier kentine gitti.

Cumhurbaşkanı, Montpellier merkez karakolunda farklı birimlerden polislerle bir araya geldi.

- HALKTAN "MACRON İSTİFA" SLOGANLARI

Karakol binası dışında toplanan kalabalık, Macron ve İçişleri Bakanı Darmanin'i yuhaladı. Kalabalık ayrıca polis şiddeti ve genel güvenlik yasa tasarısı karşıtı slogan attı.

Fransa Cumhurbaşkanı, daha sonra gittiği La Paillade Mahallesi'nde bir kamu kurumu önünde toplanan kalabalık tarafından istifaya çağrıldı.

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