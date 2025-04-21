Ziyarete 2 gün kala! İsrail, Fransız heyetinin ülkeye girişini engelledi

Ulusal basında yer alan haberlere göre, 20-24 Nisan'da Filistin topraklarını ve İsrail'e ziyareti planlayan Fransız delegasyonundaki 27 kişiden 17'si, yaptıkları ortak açıklamada, vizelerinin İsrail tarafından iptal edildiğini duyurdu.

"İsrail makamları (ziyaretimize) 2 gün kala, bir ay önce onayladığı vizelerimizi iptal etti." ifadelerini kullanan heyet üyeleri, İsrail'in bu tavrının Filistin'e desteklerinden dolayı "kolektif bir cezalandırma" niteliğinde olduğunu kaydetti.

Solcu parlamenter ve yerel seçilmiş yetkililerden oluşan delegasyon üyeleri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan İsrail'in kendilerine en kısa sürede vize vermesini sağlamak için harekete geçmesini istedi.

Heyet üyeleri, ayrıca senelerdir çağrılarını yaptıkları Filistin devletini tanıma konusunda Fransa devletinin adım atacağını duyurmasını memnuniyetle karşıladıklarını yineledi.

İsrail makamları daha önce de Fransız Avrupa Parlamentosu (AP) temsilcilerinin ve bazı Avrupalı siyasilerin de ülkeye girişine izin vermemişti.

