'Zodyak Katili'nin şifreli mektubu 51 yıl sonra çözüldü: Umarım eğlenirsiniz

star.com.tr 12 Aralık 2020 Cumartesi 09:56 - Güncelleme: 12 Aralık 2020 Cumartesi 10:05

Zodyak Katili, 1960'ların sonlarında ve 1970'lerin başlarında Kaliforniya'nın Körfez Bölgesi'ni takip ederek arkasında bir cesetler bıraktı.

Hiçbir zaman kimliği tespit edilmedi. Kanıtlar onu beş cinayet ve iki yaralamadan suçlu gösteriyordu. Ancak, katil mektuplarında 37 kurbanı öldürdüğünü itiraf etmişti.

Arkasında ceset torbaları bırakan Zodyak Katili, aynı zamanda San Francisco Chronicle'deki güvenlik birimlerinin ofisine şifreli mektuplar yolluyordu.

Bu mektuplardan biri daha, 51 yıl sonra müfettişler tarafından çözüldü ancak, Zodyak Katili'nin kimliği sır olarak kalmaya devam ediyor.

'UMARIM ÇOK EĞLENİRSİNİZ'

Üç amatör araştırmacı, bir bilgisayar uygulamasını kullanarak seri katilin bir mektubunu çözmeyi başardı. Araştırmacıya göre, David Oranchak adında bir web tasarımcısı, benzer bir kodu 1950'lerde ABD ordusunda kullandı.

Şifresi çözülen ve karakter sayısı nedeniyle 'Şifre 340' olarak adlandırılan mektupta, 'Umarım beni yakalamaya çalışırken çok eğlenirsiniz ... Gaz odasından korkmuyorum çünkü beni en kısa zamanda cennete gönderecek. Artık benim için çalışacak kadar kölem var.' dediği ortaya çıktı.

Oranchak ve ekip arkadaşları, Chronicle'a haber vermenin yanı sıra, kodu çözülmüş mektubu FBI'a iletti. Cinayetlerin sırrını çözebileceği düşünülen mektuplar, devam eden bir soruşturma kapsamında değerlendiriliyor.

'Şifre 340' mektubundan önce, 'Şifre 408' olarak bilinen mektup, 1969'da bir öğretmen ve eşi tarafından kırılmıştı. O mektupta da, 'İnsanları öldürmeyi seviyorum çünkü öyle çok eğlenceli. Öldüğümde cennette yeniden doğacağım." ifadelerinin yer aldığı belirtildi.

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