Zombi Angelina da koronavirüse yakalandı

star.com.tr 17 Nisan 2020 Cuma 10:35 - Güncelleme: 17 Nisan 2020 Cuma 10:38

Ekim 2019'da yüzüne yaptıkları nedeniyle küfre girmek, gençleri çılgınlığa teşvik etmek suçlarının yanı sıra, yolsuzluğa teşvik”, yolsuzluk ve yasadışı gelir elde etme suçlarından tutuklanan Instagram fenomeni Sahar Tabar'ın koronavirüse yakalandığı belirtildi.

İnsan Hakları Merkezi'ne gelen bilgiye göre, sosyal medyada 'Zombi Angelina Jolie' olarak bilinen Kişvand'ın, Tahran'daki bir hastanede karantina altına alındığını bildirdi.

Konuya ilişkin açıklama yapan insan hakları avukatı Payam Derafşan, Çarşamba günü organizasyona verdiği demeçte, "Bu genç kadının şu anda bu koşullarda koronavirüsü yakaladığını ve tutukluluk süresinin hapishanede bu süre boyunca uzatıldığını kabul edilemez buluyoruz." dedi.

Bu arada CHRI'ye göre, 14 Nisan'da Kişvand'ın kaldığı Shahr-e Rey Hapishanesi müdürü, genç kadının koronavirüs olmadığını söyledi. Derafşan ise bu açıklamayı reddederek, hapishane müdürünün enfeksiyonu kabul etmesi konusunda ısrar etti.

Angelina Jolie gibi olmak istedi ama...

Kişvand, bugünkü 'zombiye benzeyen' imajını oluşturmak için gereken, sayısız ameliyata katlandı. Genç kadın Angelina Jolie benzemek için yaklaşık 50 plastik operasyon geçirdi.

Ancak, blog yazarı daha sonra görüntüsünün daha çok Photoshop ve ağır makyaj yardımıyla ortaya çıktığını söyledi.

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