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Dünya

'Zombi Gelin'e 10 yıl hapis cezası

'Zombi Angeline Jolie' ya da 'Zombi Gelin' olarak tanınan 19 yaşındaki İranlı Sahar Tabar, ‘kamuyu yolsuzluğa teşvik etmek' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

DHA12 Aralık 2020 Cumartesi 08:04 - Güncelleme: 12 Aralık 2020 Cumartesi 08:04
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Makyajlı ve filtreli fotoğraflarıyla kendisini zombiye ve Angelina Jolie’ye benzeten İranlı Sahar Tabar’ın 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi. 

Tahran’da yaşayan ve Instagram’da 480 binden fazla takipçisi bulunan Tabar, 5 Ekim 2019’da gözaltına alınmıştı. İranlı gazeteci Masih Alinejad, Tabar’ın 10 yıl hapis cezası aldığını sosyal medya hesabından duyurarak serbest bırakılması için imza kampanyası başlattı. 

İran medyası, Tabar’ın küfür, şiddeti teşvik etme, uygun olmayan yollarla gelir elde etme ve gençleri yolsuzluğa teşvik etme suçlarından yargılandığını duyurdu. 

Daha önce estetik ameliyatla yüzünü değiştirdiği iddia edilen Tabar, estetik ameliyat geçirmediğini, fotoğraflarını düzenlediğini ve makyaj yaparak görünüşünü elde ettiğini açıklamıştı.

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