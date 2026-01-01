İSTANBUL 4°C / -1°C
Ankara'da düşen jete ilişkin yürütülen soruşturmada Libya ile Türk makamları arasında en üst düzeyde işbirliği olduğunu ifade eden Libya Ulaştırma Bakanı Muhammed eş-Şuhubi, bu zorlu süreçte ülkesi ve halkının yanında duran Türk hükümetine ve halkına teşekkür etti.

1 Ocak 2026 Perşembe 16:13
Şuhubi, başkent Trablus'taki Başbakanlık Ofisinde, Libya askeri heyetini taşıyan jetin düşmesine ilişkin yürütülen soruşturmanın son durumu hakkında bir basın açıklaması yaptı.

Ulaştırma Bakanı Şuhubi, jetin düştüğü bilgisi gelir gelmez Başbakan Abdulhamid Dibyebe'nin süreci doğrudan takip ettiğini ve ülkedeki ilgili makamlara Türk makamlarıyla tam koordinasyon içinde çalışmaları talimatı verdiğini aktardı.

Türkiye'de jetin düşmesinden itibaren alınan tedbirleri anlatan Şuhubi, soruşturmanın uluslararası teknik heyetlerin katılımıyla devam ettiğini, bir sonuca ulaşılır ulaşılmaz soruşturma neticesini kamuoyuna açıklayacaklarını ifade etti.

LİBYA VE TÜRK MAKAMLARI ARASINDA EN ÜST DÜZEYDE İŞBİRLİĞİ VAR

Ulaştırma Bakanı Şuhubi, basın toplantısının ardından, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Şuhubi, soruşturmanın içinde birçok teknik süreç olduğu için ne zaman sonuçlanacağına ilişkin bir tahminde bulunamadıklarını söyledi.

Bu zorlu süreçte Libya'nın yanında durduğu için Türkiye'ye teşekkür eden Şuhubi, "Libya ve Türk makamları arasında en üst düzeyde bir işbirliği var. Bu bağlamda, bu zorlu süreçte Libya Devleti ve Libya halkının yanında durdukları için Türk hükümetine ve Türk halkına teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Şuhubi, hayatını kaybeden Libya askeri heyeti için Allah'tan rahmet dileyerek sözlerini tamamladı.

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad ve beraberindeki heyeti taşıyan jet, 23 Aralık'ta Ankara'da Haymana yakınlarında düşmüş, 5 kişilik askeri heyet ile mürettebat hayatını kaybetmişti.

