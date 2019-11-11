Zorla saçını kesip istifa ettirdiler 

Bolivya’da başkanlık seçimlerinin ardından muhalefetle iktidar destekçileri arasındaki çatışmalar şiddetleniyor. Bolivya’nın Vinto kasabasının belediye başkanı Patricia Arce, muhalefet destekçileri tarafından tartaklandı. Arce’nin saçı protestocular tarafından zorla kesildi ve başkan yalın ayak sokaklarda yürütüldü. Bolivya’nın Cochamba eyaletindeki Vinto kasabasında muhalefet ve hükümet destekçilerinin girdiği çatışmada iki muhalefet yanlısının öldüğü iddiası üzerine, protestocular Vinto belediye meclisine yürüyüşe geçmişti. Protestocular iki muhalefet destekçisinin ölümünden, Evo Morales’in partisi Sosyalizm Hareketi’nin (Movimiento al Socialismo) belediye başkanı Patricia Arce’yi sorumlu tuttu.

YALIN AYAK YÜRÜTTÜLER

Protestocular, Morales yanlılarını otobüslerle kasabaya taşımakla suçladıkları belediye başkanı Patricia Arce’yi kaçırarak zorla saçını kestikten sonra üzerine kırmızı boya dökerek yalın ayak sokaklarda yürüttü. Protestocuların Arce’yi zorla yürütürken, “Katil, katil” diye bağırdıkları aktarıldı. Arce’nin alıkonmasının ardından, protestocular belediye başkanını istifa mektubu imzalamaya zorladı.Uzun süre alıkonulan Arce polisin müdahale etmesiyle serbest kalmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Arce’ın hayati tehlike yaratacak bir yara almadığı aktarıldı.