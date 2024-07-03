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Dünya

Zoru başardı! ABD nakliye uçağı iniş yapmadan dünyanın çevresini dolaştı

CENTCOM, bir nakliye uçağının 45 saat iniş yapmadan sadece havadan yakıt ikmaliyle dünyanın çevresini dolaştığını duyurdu.

DHA3 Temmuz 2024 Çarşamba 11:42 - Güncelleme:
Zoru başardı! ABD nakliye uçağı iniş yapmadan dünyanın çevresini dolaştı
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ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Boeing tarafından üretilen KC-46A tipi nakliye uçağının 45 saatte iniş yapmadan, sadece havadan yakıt ikmaliyle dünyanın çevresini dolaştığını açıkladı. CENTCOM, "Görev, dünyanın herhangi bir yerinden hızla konuşlanma kabiliyetini ortaya koymaktadır" mesajını verdi.

45 SAATLİK DAYANIKLILIK GÖREVİ

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "KC-46A Pegasus, INHERENT RESOLVE Operasyonunu destekleyen USAFCENT F-15E Strike Eagles'ın havadan yakıt ikmali görevi de dahil olmak üzere dünyanın çevresini dolaşmak için 45 saatlik bir dayanıklılık görevi olan Project Magellan'ı gerçekleştirdi. Yerde yakıt ikmali yapılmadan başarıyla tamamlanan ilk KC-46 maksimum dayanıklılık operasyonu olan bu görev, Müşterek Kuvvetlerin herhangi bir tehdidi caydırmak ve yenmek için mesafe ne olursa olsun dünyanın herhangi bir yerinden hızla konuşlanma kabiliyetini ortaya koymaktadır" denildi.

  • CENTCOM
  • nakliye uçağı

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