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Dünya

Zorunlu askerlik gerilimi sokağa taştı! İsrail'de arbede: Gözaltılar var

İşgalci İsrail'de zorunlu askerlik uygulamasına karşı gösteri düzenleyen Ultra-Ortodoks Yahudiler (Harediler) ile polis arasında arbede yaşandı. Güvenlik güçlerinin müdahale ettiği olaylarda 5 kişi gözaltına alınırken, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

AA17 Haziran 2026 Çarşamba 10:41 - Güncelleme:
Zorunlu askerlik gerilimi sokağa taştı! İsrail'de arbede: Gözaltılar var
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İsrail basınındaki haberlere göre, çok sayıda Haredi, ülkenin orta kesimindeki Bnei Brak kenti yakınlarında bir otoyolu trafiğe kapatarak gösteri düzenledi.

Emniyet güçlerinin uyarılarına rağmen yolu açmayan Harediler ile polis arasında arbede yaşandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, polisin göstericileri dağıtmak için ses bombası kullandığı, ardından copla protestoculara müdahale ettiği görüldü.

Görüntülerde atlı polis birliklerinin de müdahaleye katıldığı, bazı göstericilerin yerlerde sürüklendiği ve bu sırada elbiselerinin yırtıldığı anlar yer aldı.

Çıkan olaylarda 5 protestocu gözaltına alındı, 2 kişi ise yaralandı.

Yaklaşık 10 milyon nüfuslu İsrail'de, Harediler nüfusun yaklaşık yüzde 13'ünü oluşturuyor. Harediler, dini gerekçelerle askerlik yapmayı reddediyor.

İsrail Yüksek Mahkemesi, 25 Haziran 2024'te, herkesin zorunlu askerlik yaptığı İsrail'de, Haredilerin askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağı olmadığına hükmetmişti.

Bu karara İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun hükümetindeki Haredi partiler şiddetle karşı çıkmış ve yeni bir zorunlu askerlik yasası hazırlanması için baskıları artırmıştı.

Söz konusu yasa konusunda uzlaşı sağlanamaması ülkede siyasi krize neden olmuştu.

  • Harediler protesto
  • İsrail polisi
  • gözaltı olayı

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