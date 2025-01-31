Zubeydi: İsrail hapishaneleri ölüm ve işkencenin merkezi

Zubeydi'nin de aralarında bulunduğu 110 Filistinli esir, dün akşam Gazze Şeridi'ndeki İsrailli kadın asker Agam Berger, ikinci tur sonrası krize neden olan kadın asker Arbel Yehud ve 80 yaşındaki sivil esir Gadi Moses ile 5 Tayland vatandaşına karşılık serbest bırakıldı.



Zubeydi, İsrail'in Ofer Hapishanesi'nden serbest bırakılmasının ardından Ramallah Tıp Kompleksi'nde sağlık kontrolünden geçtiği sırada AA muhabirine konuştu.



- GAZZE'YE TEŞEKKÜR

"Allah, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki şehitlere rahmet etsin, yaralılarına acil şifalar versin. Allah, işgalci İsrail'in zoruyla evlerinden ve yerlerinden edilen Gazze Şeridi'ndeki tüm halkımızı tez vakitte evlerine ve yerlerine kavuştursun." diyen Zubeydi, özgürleşmesine ve ailesine kavuşmasına vesile olan Gazze'ye teşekkür etti.



- "SON ANA KADAR DARBEDİLDİM"

Zubeydi, İsrail hapishanelerindeki duruma ilişkin şunları söyledi:



"İsrail hapishaneleri ölüm ve işkencenin merkezi. Tecrit edildim, işkence gördüm, darbedildim, hakaretlere uğradım. Bütün tutukluların durumu benim gibi. Son ana kadar darbedildim. Uluslararası Kızılhaç Komitesi otobüslerine binene kadar ellerimdeki kelepçeler dahi çıkarılmadı."



- 3 YIL BOYUNCA TECRİT EDİLDİ

Üç yıl boyunca tecrit edildiğini belirten Zubeydi, ilgili tüm kurumlara "İsrail hapishanelerindeki tüm Filistinlilerin serbest bırakılması için müdahil olmaları" çağrısında bulundu.



- AKSA ŞEHİTLERİ TUGAYI KOMUTANINDAN "BİRLİK" VURGUSU

Zubeydi ayrıca Gazze'nin artık yeniden inşa edilmeye ihtiyaç duyduğunu ve bunu başarmak ve halkı güvenli bir şekilde evlerine döndürmek için de Filistin halkının her kesiminin bir araya gelmesi gerektiğini vurguladı.



- GİLBOA HAPİSHANESİ'NDEN KAÇTIKTAN SONRA TEKRAR YAKALANMIŞTI

Zubeydi, 6 Eylül 2021'de, Filistinli 5 mahkumla birlikte İsrail'in yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden tünel kazarak kaçtıktan sonra tekrar yakalanmıştı.



İsrail tarafından 2019 yılında tutuklandığında hakkında herhangi bir hüküm verilmeyen Zubeydi, hapishaneden kaçtığı için 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.



- ⁠İSRAİL, ZUBEYDİ'NİN AİLESİNDEN ÇOK SAYIDA KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Cenin Mülteci Kampı'nda doğan ve 7 kardeşi bulunan Zubeydi'nin annesi Samira ile erkek kardeşi Taha, 2002 yılında İsrail güçleri tarafından öldürüldü.

Zubeydi'nin Davut ismindeki oğlu ise 15 Mayıs'ta Cenin'de İsrail askerleriyle girdiği silahlı çatışmada aldığı yaralar sonucu Hayfa'daki Rambam Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Zubeydi'nin bir diğer oğlu Muhammed de İsrail'in Eylül 2024'te Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentine düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetti.