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Dünya

Zuckerberg nükleer santral için harekete geçti

Mark Zuckerberg artan elektrik ihtiyacı nedeniyle kendi nükleer tesisini inşa etmeye karar verdi.

DHA5 Aralık 2024 Perşembe 11:11 - Güncelleme:
Zuckerberg nükleer santral için harekete geçti
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Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Mark Zuckerberg'in 2030 yılında kendi nükleer santralini kurmaya hazırlandığı belirtildi. Sosyal medya uygulamalarıyla tanınan ünlü iş insanının elektrik ihtiyacı nedeniyle bu yola başvurduğu bildirildi.

Gelecekte kendi nükleer tesisleri ile elektrik ihtiyacını çevreci yollarla gidermek isteyen Zuckerberg'in yapay zeka teknolojisi için elektrik tüketiminin artacağını hesapladığı kaydedildi. Şirket sahalarına mini nükleer santraller kurmayı planlayan iş insanı, yıllık 4 gigawatt nükleer enerji üretmeyi hedefliyor.

Zuckerberg'in planının 2030 yılında hayata geçmesinin öngörüldüğü ve bu adımın temiz enerjiye geçişte önemli rol oynayacağı açıklandı. Uzmanlar, şirketin elektrik tüketiminin 5 yıl içinde üç katına çıkmasını beklediklerini ilk mini nükleer enerji santralinin de bu tarihlerde başlayacağını ifade etti.

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