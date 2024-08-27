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Dünya

Zuckerberg'den ABD hükümetine 'baskı' suçlaması

Meta Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi'ne yazdığı mektupta, Kovid-19 paylaşımlarının platformlarından kaldırılması yönünde hükümet tarafından maruz kaldığı baskılara karşı koymadığı için pişman olduğunu söyledi.

AA27 Ağustos 2024 Salı 11:29 - Güncelleme:
Zuckerberg'den ABD hükümetine 'baskı' suçlaması
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The Hill gazetesinin haberine göre, Zuckerberg mektubunda, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin 2021'de Meta'ya, "platformlarındaki içeriklerine sansür uygulaması" konusunda "defalarca" baskı uyguladığını belirtti.

Hükümet baskısının yanlış olduğunu düşündüğünü kaydeden Zuckerberg, "(Bu baskıya karşı) daha çok sesimizi çıkarmadığımız için pişmanım." ifadesini kullandı.

Zuckerberg, herhangi bir yönetimden gelecek baskılara karşı içerik standartlarından ödün vermemeleri konusunda ekibini uyardığını aktararak, "Böyle bir şey tekrar olursa, buna karşı koymaya hazırız." dedi.

Mektubunda, Meta'nın 2020 başkanlık seçimleri öncesinde Biden ailesinin karıştığı yolsuzluk iddialarıyla ilgili bir haberin "teyit beklerken görünürlüğünü azaltma" kararının da yanlış olduğunu ifade eden Zuckerberg, şirketin iç tüzüğünü bu yönde değiştirdiklerine dikkati çekti.

Zuckerberg ayrıca, başkanlık seçimlerinde "tarafsız kalacağını" ve herhangi bir tarafın yararına çalışmayacağını sözlerine ekledi.

Öte yandan, X sosyal medya hesabından açıklama yapan ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi'nin Cumhuriyetçiler kanadı, Zuckerberg'in mektubunu "ifade özgürlüğü için büyük kazanım" olarak niteledi.

Meta CEO'sunun mektubunda üç konuda itirafta bulunduğu vurgulanan paylaşımda, "Bunlar, 1- Biden-Harris yönetiminin Amerikalılara sansür uygulamak için Facebook'a baskı uyguladığı, 2- Facebook'un Amerikan halkına sansür uyguladığı ve 3- Facebook'un Hunter Biden'ın laptop hikayesini kısıtladığı." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda ayrıca, Zuckerberg'in seçimlerde herhangi bir tarafa parasal yardımda bulunmayacağı ifadelerine atıfta bulunularak, "Zuck paraları yok artık. Bu seçim güvenliği için büyük bir başarı." denildi.

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