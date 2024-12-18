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Dünya

Zurabişvili: Görevi teslim etmeyeceğim

Gürcistan'da cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Zurabişvili, 29 Aralık'ta görev süresi dolduğunda görevini bırakmayı reddettiğini yineledi.

DHA18 Aralık 2024 Çarşamba 10:38 - Güncelleme:
Zurabişvili: Görevi teslim etmeyeceğim
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Gürcistan'da cumhurbaşkanlığı seçimlerini eski futbolcu Mihail Kavelaşvili kazandı. Seçimleri kaybeden mevcut Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, 29 Aralık'ta görev süresi dolduğunda görevini bırakmayı reddettiğini açıkladı.

Zurabişvili, yeni parlamento seçimleri yapılana kadar görevini devretmeyeceğini belirtti. Gürcistan Başbakanı Irakli Kobahidze, görevdeki Cumhurbaşkanı Zurabişvili'nin 29 Aralık'taki yemin töreninde konutunu terk etmesi ve binayı seçilmiş cumhurbaşkanına devretmesi gerektiğini ifade etti.

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