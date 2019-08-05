13 bin leyleğe yuva oluyor

Türkiye’nin en büyük entegre enerji şirketlerinden Bereket Enerji Grubu’nun elektrik dağıtım alanında faaliyet gösteren ADM ve GDZ Elektrik Dağıtım şirketleri tarafından, sürdürülebilir doğaya katkı sunmak hedefiyle hayata geçirilen “Leyleklere Yeni Yuva” projesi, 10. yılında daha fazla leyleğe yuva olmaya devam ediyor. ADM ve GDZ Elektrik Dağıtımın hizmet bölgeleri Aydın, Denizli, Muğla, İzmir ve Manisa illerinde çevresel, kültürel ve sosyal gelişmeye destek vermek için 2009 yılında başlatılan proje, bu yıl 10. yıl dönümünü kutluyor. Her yıl 13 bine yakın leylek, elektrik direkleri üzerine yerleştirilen özel yaşam platformlarında misafir olurken; leylek nüfusunun sürdürülebilirliği, yuvalanmaları ve sayımları için Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) ve Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü ile iş birliği gerçekleştiriliyor.

Sürdürülebilir Çevreci Yaklaşım

Proje kapsamında her yıl düzenli olarak, göç mevsimi öncesi, hatlarda ve teçhizatlarda yalıtım çalışması yapılırken, daha önce kurulan yuvaların bakımları da gerçekleştirilerek leyleklerin hayatı güvence altına alınıyor. Geniş bir paydaş ağını da harekete geçirdiğimiz ve ödüller almaya devam ettiğimiz projemizin 10. yılında projeye başladığımız Avşar Köyü’nde leylek misafirlerimiz için elektrik direklerimize yeni özel yaşam platformları yerleştirmeye devam ediyoruz.” dedi.