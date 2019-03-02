17 yaşındaki Ece 7 roman yazdı

Sacide Ayaz Anadolu İmam Hatip Lisesi son sınıf öğrencisi olan Birengel, ilk kitabını 14 yaşında yazmaya başladı. ‘Hayattaki zorluklar silah gibidir ve iki seçeneğin vardır. Gen kız, Ya kullanmayı öğrenir kendini korursun, ya da teslim olur seni vuracağı anı beklersin´ diye başlayan ’Denize Dökülen Mısra´lar´ adlı romanını, geçen yıl Kasım ayında tamamladı.

2. BASKIYI YAPTI

Genç bir kızın tacize uğraması sonrası başına gelenleri, kadın tacizlerine yönelik sorunları işlediği romanının ilk baskısı tükenince, basımevi ikinci baskıyı yapma kararı aldı. Ece Birengel, bu kitabının ardından 6 roman daha yazdı. Şu anda yazmayı sürdürdüğü ‘Hücre’ adlı bir kitabı daha bulunan Birengel, genelde kadınlara ve çocuklara yönelik şiddet, taciz, tecavüz sorunlarını ele aldığını söyledi.

PSİKOLOJİ OKUMAK İSTİYORUM

Almanya´da psikoloji okumak istediğini belirten Birengel, “Almanca öğrenmek için kursa başladım. Almanya´da okuyup, kendimi donanımlı hale getirerek, ülkeme dönmek ve burada en iyi hizmeti vermek istiyorum. Döndükten sonra da kitap yazmaya devam edeceğim. En büyük hayalim yazdığım kitabımın film olması. Bu nedenle kitabımı iki yapım şirketine verdim. Onlar inceliyor, ben de haber bekliyorum” diye konuştu.