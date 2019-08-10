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9 yılda alınmadık kupa ve madalya bırakmadı: Yelkenin altın çocuğu Okyanus

İzmirli Okyanus Arıkan 6 yaşında başladığı yelken sporunda, 9 yılda Türkiye genelinde 100 birincilik, 39 ikincilik, 17 üçüncülük elde etti.

  • MUAMMER BAŞKAN / ATAKAN ŞEN
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Olimpiyatlarına hazırlanan Okyanus Arıkan, olimpiyatlarda en iyisini yapıp, Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek istediğini söyledi. Genç sporcu Okyanus’un hem babası, hem de antrenörü olan Gürbüz Arıkan, “Türkiye’yi uluslararası alanda en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Olimpik sınıfta yürümek adına 4 yıllık, 5 yıllık planlar yapılması gerekiyor. Biz bu planlar için daha sağlam uzun vadeli sponsorluklarla gençlerin önünün açılmasını istiyoruz’’ dedi.

15 yaşındaki Arıkan, 6 yaşında başladığı deniz sevdasına yelken sporu ile tanıştı. Babası yelken antrenörü olan Okyanus Arıkan’ın kısa sürede başarıları da ard arda gelemeye başladı. İlk derecesini, 7 yaşında  İzmir genelinde girdiği 4 yarıştan birinci olarak aldı. Avrupa’daki derecesini ise 9 yaşındayken, Yunanistan’da düzenlenen yarışmadan birinci olarak ayrılan Okyanus Arıkan, 10 yaşında Milli Takıma seçilerek, Türk Yelken tarihinde Milli olmuş en küçük sporcu oldu. Ulusal ve uluslararası yarışlarda 100 Şampiyonluk kazanan genç sporcu Arıkan, 39 ikincillik, 17 üçüncülük kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Okyanus Arıkan’ın en iyi derecesi ise 6-16 Temmuz’da, Antiqua’da yapılan Optimist Dünya Şampiyonası’nda Dünya Bayanlar 3.lüğü kazanması oldu.

Hedefi olimpiyatlarda iyi derece almak

Hem antrenörü hem de babası olan Gürbüz Arıkan ile 2020’de düzenlenecek olimpiyatlara hazırlanan Okyanus Arıkan, “Anne ve babam yelken antrenörü olduğu için kulübe gelip giderken ben de 6 yaşında bu spora başladım. Yelkeni çok sevdim. Başarılı dereceler almakta beni çok mutlu etti. Şimdiki hedefim 2020’de düzenlenecek olimpiyatlar. Oraya gidip en iyisini yapıp, Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum’’ diye konuştu.

Olimpiyat yürüyüşünde sponsora ihtiyaç var

Ali Rıza Mete Urla Yelken Kulübü Kurucu Başkanı da olan Baba Arıkan sözlerini şöyle sürdürdü: 35 tane milli sporcu yetiştirdik burada. Bunlardan bir tanesi de kızım. 2020’de Japonya’da olimpiyatlar var ve ön hazırlıkları yapılması gereken bir organizasyon. Yelken Federasyonu’nun teklifi ile Okyanus’un da bir sonraki sınıfı olimpik sınıfı olacak. Olimpik hedef için yoğun bir çalışma içerisine girdik. Bu zaman kadar birçok kurum ve kişi bize desteklerde bulundu. Ama artık olimpik sınıfta yürümek adına 4 yıllık, 5 yıllık planlar yapılması gerekiyor. Biz bu planlar için daha sağlam uzun vadeli sponsorluklarla gençlerin önünün açılmasını istiyoruz. Denizlerimizi Dünya denizlerine açmak istiyoruz. Okyanus da bun temsilcilerden biri olmak için hazır. Ben de onun hem antrenörü hem de babası olarak teşvik ediyorum. Gençlerimiz destek bekliyor. Kendi yağımızda bile bir çok derece elde ettik. Biraz yardım ile bir çok Dünya Şampiyonu çıkarırız diye düşünüyorum. 

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