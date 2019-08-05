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Akciğer nakli bekleyen hastalara umut projesi

Urla ilçesinde 44 yaşındaki Kamil Hamidullah’ın ağabeyine 1991’de kalpten akciğerlere giden damarlarda kan basıncının artmasından kaynaklanan Pulmoner Hipertansiyon hastalığı teşhisi konuldu.

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 Ağabeyini 2 yıl sonra bu hastalıktan kaybeden Hamidullah’ta da 3 yıl sonra aynı hastalığın olduğu belirlendi. Hastalığıyla ilgili araştırma yapan Hamidullah, 2009 yılına kadar ilaç tedavisi gördü. Sağlık sorunları artan Hamidullah, tüm mal varlığını satarak akciğer nakli oldu. Sağlığına kavuşmasının ardından, akciğerde görülen ve tedavisi için nakil gerektiren hastalıklarla ilgili araştırmalar yapan Hamidullah, 2018 yılında Pulmoner Hipertansiyon ve Skleroderma Hasta Derneği’ni kurdu. Hamidullah “Sağlığına kavuşması  için akciğer nakli olması gereken hastalara örnek olup, onlara umut olmaya  çalışıyorum”  diye konuştu.

Yavru köpeklere okul bahçesinde bakıyorlar

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