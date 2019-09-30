Alman öğrenciler Torbalı’da staj görüyor
İzmir’in ticaret alanında öne çıkan ilçesi Torbalı, son yıllarda ülke ekonomisine sunduğu katkı ile ulusal ve uluslararası alanda dikkatleri üzerine çekiyor.
Geçmiş yıllarda değişim programları aracılığı ile Almanya’dan gelen öğrencilerin ardından, Torbalı, yeni öğrencileri ağırlamaya başladı. Bu kapsamda, Bochum kentindeki Louis-Baare-Berufskolleg Ticaret Meslek Yüksek okulunda eğitim gören 13 meslek yüksekokulu öğrencisi staj için kente geldi. Öğrencilerin, 3 hafta boyunca Torbalı Ticaret Odası’nda staj yapacağı belirtildi. Stajyer öğrencilerin, kaldıkları bu süre zarfında hem Türk kültürünü daha yakından tanıma imkanı bulacağı hem de mesleki eğitim ve sektörel bazda uygulamalar ile ilgili tecrübe edinecekleri ifade edildi.
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