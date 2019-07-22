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Antik havuza ziyaretçi akını 

Pamukkale'deki Hierapolis Antik Kenti’nde, yaz kış 36 derece su sıcaklığına sahip 2 bin 500 yıllık Kleopatra Antik Termal Havuzu, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor.

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Antik çağdan bu yana termal tedavi merkezi olarak bilinen Pamukkale’de, milattan sonra 692’de meydana gelen depremde, sütunların yıkılması ve termal suyun birikmesiyle doğal yollarla oluşan Hierapolis’deki antik havuz, dünyanın çeşitli ülkelerinden ziyaretçilerini ağırlıyor. Mısır Kraliçesi Kleopatra’nın da yüzdüğüne inanılan tarihi havuz, şifa arayan ziyaretçilerine antik kalıntılar arasında yüzme imkanı sunuyor. Havuz günde ortalama 2 bin 500 kişiyi misafir ediyor. Pamukkale’de 30 yıldır rehberlik yapan Şaban Akın, “Getirdiğim turistler burayı çok seviyor Pamukkale, travertenleri ve tarihi eserleriyle dünyanın en güzel yerlerinden birisi. Bugün benim grubumda gezen Fransız turistler, başka bir yerde bu tür bir güzellikle karşılaşmadıklarını söylüyor” diye konuştu. 

 

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