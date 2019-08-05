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Antik Pedasa Kenti’nde kazı çalışmaları başlatıldı

Bodrum’daki Pedasa Antik Kenti’nde 20 kişilik ekip yaz sonuna kadar çalışacak.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bodrum Belediyesinin desteğiyle başlatılan kazı çalışmaları, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı ve Pedasa Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Adnan Diler öncülüğünde devam ediyor. Öğretim görevlileri ve öğrencilerden oluşan 20 kişilik ekiple başlatılan kazıların eylül ayı sonuna kadar devam etmesi planlanıyor. Prof. Dr. Adnan Diler, Pedasa’nın, diğer klasik kentler gibi olmadığını, çok geniş bir teritoryumu bulunduğunu söyledi. Bütün tepelerin üzerinde değişik tiplerde mezarlar, çiftlik evleri ve meskenler olduğunu anlatan Diler, “Bodrum Yarımadası, özellikle kültür turizminde çok önemli bir yerdir. Bu nedenle Pedasa ve Yarımada’daki diğer Leleg yerleşimlerin kazı ile araştırılması büyük önem taşıyor. Bu çalışmalar hem bölgenin kültürel mirasının anlaşılmasına katkı sağlıyor hem de kültür turizminin 12 aya yayılmasında da çok etkili olduğunu düşünüyoruz’’ dedi.

Yangında çocuklarını alt kattaki komşusunun balkonuna sarkıtarak kurtardı

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