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Asılsız ihbarlarda büyük düşüş oldu

Emniyet, Jandarma, İtfaiye, Sağlık, Afet ve Acil Durum, Orman, Doğa Koruma ve Milli Parklar ve Sahil Güvenlik kurumlarının tek çağrı numarası olan ‘112 Acil Çağrı Merkezi’ altında toplandı.

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Pilot il olarak, Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi ilk faaliyete geçtiği 2014 yılında asılsız ihbar oranı yüzde 93’lerde idi. 112 Acil Çağrı Merkezi’nin Muğla genelinde yaptığı bilgilendirme çalışmaları, afiş ve basın yoluyla yapılan bilgilendirme çalışmaları sonucu bugün asılsız ihbar oranı yüzde 93’lerden yüzde 30’lara düştü. Asılsız ihbar sayısının düştüğü iller arasında Muğla, Çanakkale, Denizli ve Niğde illeri ilk sıralarda yer aldı. 44 ilde kurulan 112 Acil Çağrı Merkezi arasında 4 ilde en az asılsız çağrı yapılan iller olması nedeniyle İçişleri Bakanlığı vatandaşlara 112 Acil Çağrı numarasını ararken daha bilinçli ve hassas davrandıkları için teşekkür eti.

7 ayda 730 bin çağrı alındı

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne 2019 yılının ilk 7 aylık döneminde 730 bin çağrı alındı. Gelen bu çağrıların yüzde 30’u asılsız çağrılardan oluşurken, yüzde 70’i de gerçek çağrı olarak kayıtlara geçti. En fazla yapılan çağrılar arasında sağlık, orman, Sahil Güvenlik ve itfaiye oldu.

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