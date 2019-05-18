‘Ateş Savaşçıları’ yangınlarına hazır

‘Ateş Savaşçıları’ adı verilen ekipler, başta koruyucu giysileri ve teçhizatları olmak üzere, alevlerle mücadelede kullandıkları arozöz ve ilk müdahale araçlarındaki eksiklikleri tamamlanıyor. İzmir Orman Bölge Müdür Yardımcısı Nurkan Yonar, orman yangınlarıyla mücadelenin dünyadaki en tehlikeli işler listesinin en üst sıralarında yer aldığını en ufak bir hatanın telafisi mümkün olmayan acı sonuçlara yol açabileceğini söyledi. Yonar, “Orman yangınlarıyla mücadele bir ekip işidir. Yangın mahallinde bir kişinin yapacağı hatan ekip arkadaşlarının da canını yakabilir. İş güvenliği ve sağlığı kapsamında ekipman ve teçhizata ait tüm donanımın eksiksiz olması ve kullanılması gerekir” dedi.