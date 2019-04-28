21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9413
  • 6,6288
  • 245.605
  • 94.783
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EGE

  1. Haberler
  2. Ege

Balçova’da cimnastik şöleni

Türkiye Cimnastik Federasyonu’nun faaliyet takviminde yer alan Ritmik Cimnastik Federasyon Kupası’na bu yıl Balçova ev sahipliği yaptı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hafta sonu Balçova Belediyesi Spor Tesisleri’nde yapılan turnuvalara bireysel ve gruplar halinde katılan sporcular, yeteneklerini görsel bir şölenle birleştirip yarıştı.  Türkiye’nin değişik illerinden 56 ritmik cimnastikçi birbirinden güzel ve yetenek dolu performanslarıyla izleyenlere görsel bir şölen yaşattı. Turnuva sonunda yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde dereceye giren sporcu ve takımlara ödül ve madalyaları verildi.  Türkiye Jimnastik Federasyonu Başkan Vekili Emre Bağcı “Cimnastik sporunda her geçen gün yeni başarılara imza atıyoruz. Sporcularımızın gelişmesi ve uluslararası müsabakalara hazırlanması için bu tip etkinlikler düzenliyoruz” diye konuştu. 

 

Manken podyumda hayatını kaybetti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İzmir Foça'da deprem

İzmir Foça'da deprem

1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar

1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar

Askerinin kemikleri karşılığında 2 Suriyeli esiri serbest bıraktı

Askerinin kemikleri karşılığında 2 Suriyeli esiri serbest bıraktı

22 bin turisti denizin altına indirecek

22 bin turisti denizin altına indirecek

Binali Yıldırım'dan İstanbul'daki süreçle ilgili açıklama

Binali Yıldırım'dan İstanbul'daki süreçle ilgili açıklama

Başkan Erdoğan: Teslim olmadık, olmayacağız

Başkan Erdoğan: Teslim olmadık, olmayacağız

ABD’nin keyfini kaçıracak iş birliği! O iki ülke yakınlaşıyor...

ABD’nin keyfini kaçıracak iş birliği! O iki ülke yakınlaşıyor...

Her şey bir ateşle başladı! Milyonlar izledi

Her şey bir ateşle başladı! Milyonlar izledi
 

POPÜLER HABERLER

Lübnanlılardan Ermenilere tepki, Türkiye’ye destek

Lübnanlılardan Ermenilere tepki, Türkiye’ye destek

Dünyada eşi benzeri yok, paha biçilemiyor

Dünyada eşi benzeri yok, paha biçilemiyor

1 Köpek, 8 Kuş ve 1 Hamster; Müthiş bir dostluk hikayesi

1 Köpek, 8 Kuş ve 1 Hamster; Müthiş bir dostluk hikayesi

1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar

1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA