Balçova’da cimnastik şöleni

Hafta sonu Balçova Belediyesi Spor Tesisleri’nde yapılan turnuvalara bireysel ve gruplar halinde katılan sporcular, yeteneklerini görsel bir şölenle birleştirip yarıştı. Türkiye’nin değişik illerinden 56 ritmik cimnastikçi birbirinden güzel ve yetenek dolu performanslarıyla izleyenlere görsel bir şölen yaşattı. Turnuva sonunda yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde dereceye giren sporcu ve takımlara ödül ve madalyaları verildi. Türkiye Jimnastik Federasyonu Başkan Vekili Emre Bağcı “Cimnastik sporunda her geçen gün yeni başarılara imza atıyoruz. Sporcularımızın gelişmesi ve uluslararası müsabakalara hazırlanması için bu tip etkinlikler düzenliyoruz” diye konuştu.