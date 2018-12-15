Balıkesir Valiliği Yemen’e kucak açtı

Türk Milleti’nin hayırsever bir toplum olduğunu hatırlatan Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Türkiye’nin sadece mültecilere yardım etmekle kalmadığını, Afrika ülkelerinden Gazze’ye kadar birçok coğrafyaya yardım eli uzattığını söyledi. Türk Milleti’nin her zaman mazlumun yanında olduğunun altını çizen Yazıcı, “Her zaman her yerde yardıma ihtiyaç duyan insanlara el açmışızdır ve el açmaya da devam edeceğiz. Yemen’de 2015 Mart ayından bu yana devam eden çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi, on binlerce kişi yaralandı. Balıkesirli hemşehrilerimiz kuşkusuz Yemen’in çığlığına da sessiz kalmayacaktır. Çeşitli nedenlerle temel insani ihtiyaçlarını gideremeyecek durumda olan insanların dramını bir nebze de olsa hafifletmek gayesiyle devlet ve millet olarak yardımlarımızı kesintisiz bir şekilde bu insanlara ulaştırmaya devam edeceğiz” diye. Vali Yazıcı, “Kardeşlerimize yardım elini uzatmak isteyen vatandaşımız cep telefonlarından ‘yemen’ yazıp 1866’ya kısa mesaj göndererek 10 TL bağışta bulunabilir. Kadirşinas Balıkesir halkına tekrar teşekkür ediyorum” dedi.