Başkan Uğurlu halkı yalnız bırakmıyor

Halilbeyli mahallesinde Mehmet Erdoğan ve Saliha Özyalçın çiftinin düğün yemeğine katılan Başkan Uğurlu, genç çiftin ailesini tebrik etti. Başkan Uğurlu, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Her zaman halkla iç içe bir tutum sergileyen Uğurlu, “Hafta içi yada hafta sonu olması bizim için hiç fark etmiyor. Zaman ve mekan gözetmeksizin har daim hemşerilerimizle bir ve beraberiz. Vatandaşlarımızın en mutlu ve en acılı anlarında yanlarında olmaya sevinçlerini ve mutluluklarını paylaşmaya devam edeceğiz” dedi.