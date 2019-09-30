Basmane Garı kendi elektriğini kendisi üretiyor

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın (TCDD) hayata geçirdiği Güneş Enerji Santrali (GES) projesi kapsamında İzmir’deki Basmane Tren Garı’nın çatısına 4 bin metrekarelik peron kaplaması ve aydınlatması yapıldı. Kaplama yapılan alana güneş panelleri monte edilerek 70,2 kw’lık enerji santrali kuruldu. Bu sistemle beraber aylık 12 bin liralık kazanç sağlanarak garın toplam elektrik gideri karşılanıyor. Vatandaşlar da sistemi faydalı bulduklarını belirterek, Türkiye’nin güneş ışığı açısından zengin olduğunu ve bu sistemin yaygınlaştırılmasını beklediklerini söyledi.TCDD, daha önce de İzmir’in Selçuk ilçesinde kendi mülkiyetinde bulunan bir alana kurduğu güneş enerji santralini 11 Nisan tarihinde hizmete açmıştı. Ayrıca Balıkesir’de de kurulumu devam eden güneş enerji santralinde tamamlanma aşamasına gelindi.