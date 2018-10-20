Beyaz evlerin sırrı ortaya çıktı

Bodrumlular, her sezon başında evlerini ve iş yerlerini beyaza, kapı, pencere ve eşiklerini ise maviye boyuyor. Turistlerin büyük ilgisini çeken evlerin yıllardır neden bu şekilde boyandığı ise merak konusu oluyor. İlçeye tatile gelen birçok yerli ve yabancı turist, mavi pencereli beyaz evlerin önünde hatıra fotoğrafları çektiriyor. Birçok klibe, filme ve tanıtıma konu olan evlerin beyaza boyanmasının sırrı ortaya çıktı. 1974 imar planına göre iki katlı inşa evlerin beyaza boyanmasının sebebi, iklim şartları. Beyaza boya evleri sıcaktan koruyarak, içerisinin serin olmasını sağlıyor.

Bodrum evlerinin beyaz olması kadar, kapı, pencere ve eşiklerin neden maviye boyandığı da merak ediliyor.

HAŞEREDEN KORUYOR

Bunun sebebi de haşereden korunmak. Bodrumlular bütün pencere ve kapı kenarları göz taşı denilen taştan elde ettikleri maviye boyuyor. Sürülen mavi renk haşerelere ‘ateş’ gibi görünüyor. Ateşten korkan yılan, akrep ve birçok haşere evlere giremiyor. Özellikle yılanların eve girmesini engellemek için evlerin belirli yerlerine ‘yılan otu’ denilen ot asılıyor. İlçedeki birçok evin penceresinin önünde görülen fesleğenler de sineklerin içeriye girmesini engelliyor.