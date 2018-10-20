Son Dakika Haberleri 20

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EGE

  1. Haberler
  2. Ege

Beyaz evlerin sırrı ortaya çıktı

Turizm cenneti Bodrum’un dünyaca ünlü beyaz boyalı ve mavi pencereli iki katlı evlerinin kendine özgü özellikleri ortaya çıktı. Beyaz sıcaktan, mavi ise haşereden koruyor. 

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bodrumlular, her sezon başında evlerini ve iş yerlerini beyaza, kapı, pencere ve eşiklerini ise maviye boyuyor. Turistlerin büyük ilgisini çeken evlerin yıllardır neden bu şekilde boyandığı ise merak konusu oluyor. İlçeye tatile gelen birçok yerli ve yabancı turist, mavi pencereli beyaz evlerin önünde hatıra fotoğrafları çektiriyor. Birçok klibe, filme ve tanıtıma konu olan evlerin beyaza boyanmasının sırrı ortaya çıktı. 1974 imar planına göre iki katlı inşa evlerin beyaza boyanmasının sebebi, iklim şartları. Beyaza boya evleri sıcaktan koruyarak, içerisinin serin olmasını sağlıyor. 

Bodrum evlerinin beyaz olması kadar, kapı, pencere ve eşiklerin neden maviye boyandığı da merak ediliyor. 

HAŞEREDEN KORUYOR  

Bunun sebebi de haşereden korunmak. Bodrumlular bütün pencere ve kapı kenarları göz taşı denilen taştan elde ettikleri maviye boyuyor.  Sürülen mavi renk haşerelere ‘ateş’ gibi görünüyor. Ateşten korkan yılan, akrep ve birçok haşere evlere giremiyor. Özellikle yılanların eve girmesini engellemek için evlerin belirli yerlerine ‘yılan otu’ denilen ot asılıyor. İlçedeki birçok evin penceresinin önünde görülen fesleğenler de sineklerin içeriye girmesini engelliyor. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bir SUV nasıl tasarlanır?

Bir SUV nasıl tasarlanır?

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Dakika dakika Cemal Kaşıkçı cinayeti

Dakika dakika Cemal Kaşıkçı cinayeti

Tarihe tanıklık eden fotoğraflar

Tarihe tanıklık eden fotoğraflar

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA