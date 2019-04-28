Binali Yıldırım Millet Bahçesi’ne ilgi İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, belediye tarafından inşaa edilen ve içerisinde birde gölün yer aldığı Binali Yıldırım Millet Bahçesi, Kazakistan başta olmak üzere Türk Cumhuriyetleri’nden İzmir’deki üniversitelere eğitim görmek için gelen öğrencilerden yoğun ilgi görüyor.