Binali Yıldırım Millet Bahçesi’ne ilgi
İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, belediye tarafından inşaa edilen ve içerisinde birde gölün yer aldığı Binali Yıldırım Millet Bahçesi, Kazakistan başta olmak üzere Türk Cumhuriyetleri’nden İzmir’deki üniversitelere eğitim görmek için gelen öğrencilerden yoğun ilgi görüyor.
İzmir’e gelenlerin ilgi odağı haline gelen Binali Yıldırım Millet Bahçesi, doğal güzelliği ile de dikkat çekiyor. Öte yandan, Kazakistan’dan İzmir’deki üniversitelere eğitim germek için gelen öğrenciler, Binali Yıldırım Millet Bahçesi’ni gezdi.
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