Bodrum milyon dolarlık  özel jetleri ağırlıyor

Milas-Bodrum Havalimanı yolcu uçaklarından daha çok özel jetlere ev sahipliği yapıyor. Günün her saati yoğun bir hava trafiğine sahne olan Milas-Bodrum Havalimanı’ndan kalkacak uçaklar, inişler sebebiyle pistte beklemek zorunda kalıyor. Günübirlik 7 kişilik bir özel jetin günlük kirası uçuş mesafesine göre değişiyor. Ankara-İstanbul arası 7 kişilik hafif jetin uçuş kirası 30-35 bin TL’den başlıyor. 9 kişilik bir jetin ise 45-50 bin TL arasında değişiyor.