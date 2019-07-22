Bodrum milyon dolarlık özel jetleri ağırlıyor
Ege'nin tatil merkezlerinden Bodrum’a yat ve tekneleri ile gelen yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra, özel jetleri ile gelenlerde de her geçen yıl artış yaşanıyor.
Milas-Bodrum Havalimanı yolcu uçaklarından daha çok özel jetlere ev sahipliği yapıyor. Günün her saati yoğun bir hava trafiğine sahne olan Milas-Bodrum Havalimanı’ndan kalkacak uçaklar, inişler sebebiyle pistte beklemek zorunda kalıyor. Günübirlik 7 kişilik bir özel jetin günlük kirası uçuş mesafesine göre değişiyor. Ankara-İstanbul arası 7 kişilik hafif jetin uçuş kirası 30-35 bin TL’den başlıyor. 9 kişilik bir jetin ise 45-50 bin TL arasında değişiyor.
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