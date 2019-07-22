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Buca Metrosu’na yatırım onayı çıktı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, kentteki şehir içi toplu ulaşım projelerinden olan Buca Metrosu’nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla yatırım programına alındığını açıkladı.

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AK Parti milletvekillerinin İzmirliler’in menfaatleri doğrultusunda projenin yatırım onayı için Ankara’da yoğun bir mesai harcadığına dikkati çeken Dağ, “Birileri basın üzerinden mesajlar verip rol kapma derdindeyken biz İzmir’in projelerini takip ediyoruz. AK Parti İzmir milletvekillerimiz, Buca Metrosu Projesi için büyük bir gayret sarf etti. Ancak önemli olan işin neticeye ulaşmasıdır. Buca ve Narlıdere metrolarının hizmete sunulması sürecinin de takipçisi olacağız. Buca Metrosu için onay çıkmıştır. Tramvay hattının izni de çok yakında çıkacaktır” diye konuştu. 

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