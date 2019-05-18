Çağlak Festivali bugün başlıyor

Bu akşam saat 21.00’de Atatürk Parkı önünden hareket edecek Fener Alayı ile başlayacak festival, Gölet Alanı’ndaki konser ile devam edecek. 25 Mayıs Cumartesi gününe kadar devam edecek festivalde, ünlü isimler ve gruplar sahne alacak. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu “Çok hareketli ve çok keyifli bir festival olacak. Çevre illerden de çok sayıda katılımcı gelecek. Akhisar turizm potansiyeli git gide yükselen bir ilçe. Son zamanlarda Akhisarspor ile biliniyoruz. Anadolu’daki ilk 7 kiliseden 1 tanesi de Akhisar’da. Aynı zamanda da gurme, gastronomi turizmi açısından çok zengin bir ilçe. Bu konuda da çalışmalar yapmaya başladık. Önümüzdeki süreçte Akhisar’ın ismini çok sık duyuracağız” diye konuştu.