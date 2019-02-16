Dalyan kefali Suriye ve Mısır’a ihraç ediliyor

2 bin 500 yıllık kaya mezarları, caretta carettaları ve İztuzu Plajı’nı görmek için her yıl binlerce insanın ziyaret ettiği Dalyan Kanalı’nda üretilen kefal, Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi’nde çalışan balıkçıların ‘süzek’ adı verilen ağlarla toplanarak tesislere getiriliyor. Burada paketlenen balıklar iç piyasa ve bölgeye gönderilirken bir kısmı da aynı gün paketlenerek ihracat için ayrılıyor.

300 TONU YURTDIŞINA GİDİYOR

Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Arif Yalılı, Dalyan Kanalı’ndaki tesislerde yılda 600 ton kefal ürettiklerini belirterek, bölgede büyük rağbet gördüğünü söyledi. Dalyan Kanalı’nda yaşanan sürekli akıntı sebebiyle kirlilik yaşanmadığını belirten Yalılı, “Türkiye ve İtalya’dan gelen bilim adamları ihraç edilen kefallerde ağır metal incelemesi yaparak rapor hazırladı. Çalışmalar tamamlandı ve bölgemizde üretilen kefallerde kalıntı bulunamadı. Bu nedenle Dalyan kefali organik bir balık. Mersin ve Antakya şu an bizim en büyük pazarımız. Özellikle Mersin üzerinden Suriye ve Mısır’a yılda yaklaşık 300 ton kefal ihraç ediyoruz” dedi.