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Dalyan’da tekneler sezona hazırlanıyor

Türkiye’nin gözde turizm merkezlerinden Muğla’da her yıl binlerce turisti gezdiren tekneler, çekek yerleri ile tersanelerde bakım onarımdan geçirilerek yeni sezona hazırlanıyor.

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Muğla’nın Ortaca İlçesi’ne bağlı Dalyan Mahallesi’nde faaliyet gösteren tur teknelerinin bakımı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ortaca Belediyesi tarafından bölgeye kazandırılan çekek yerinde yapılıyor. 

Dalyan Kanalı’ndan çekek yerine getirilen tekneler, traktörlerle karaya çıkarılıp önce sıcak suyla temizleniyor. Daha sonra teknelerin zımpara, boya ve bakım çalışmaları başlıyor. Yaklaşık bir ay süren çalışma neticesi tekneler hazır hale gelince kanala indiriliyor.  

Dalyan Tekne Kooperatifi Başkan Yardımcısı Ferhat Koçyiğit, teknelerin tamir ve bakımının yapıldığı 13 dönümlük tekne çekek yerinde marangoz, tamir atölyesi ve kafeterya bulunduğunu söyledi.

DAHA İYİ HİZMET İÇİN 

Her kış sezonunda tekne ve yatların bakım onarım işleri ile sığınma için tekne çekek yerine getirildiğini belirten Koçyiğit, “Dalyan Kanalı’nda 491 ticari tekne var. Bunlardan 118’i üyelerimize ait. Bunlar turizm sezonunda misafirlerimize daha iyi hizmet vermek için bakıma alınıyor. Her yıl Ortaca, Dalyan ve Göcek’ten gelenlerle birlikte yaklaşık 500 tekne burada bakımdan geçiyor” dedi. 

2019 DOLU DOLU GEÇECEK  

Geçen yıl çok iyi bir turizm sezonu geçirdiklerini belirten Atilla Gültekin, ‘’Sadece tekne sahipleri değil turizmde faaliyet gösteren tüm esnafın yüzü güldü. Yaptığımız görüşmeler 2019 yılının daha iyi olacağını gösteriyor. Biz de bu nedenle teknelerimizi bakıma alarak, masraflarını gönül rahatlığıyla yapıyoruz. Bölgede turizm sezonu 1 Nisan itibarıyla açılacak. En geç 15 Nisan’da tüm teknelerin bakım ve onarımları tamamlanarak denize indirilecek” diye konuştu.

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