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Denizli Büyükşehir’den iklim değişikliği planı

Denizli Büyükşehir Belediyesi yaklaşık iki yıl önce başlattığı iklim değişikliği projesi kapsamında Denizli İklim Değişikliği Eylem Planı yayınlandı.

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Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesi adresinden yayınlanan rapor Türkçe ve İngilizce olmak üzere toplam 221 sayfadan oluşuyor. Denizli İklim Değişikliği Eylem Planı’nın vizyonu, “Denizli’yi düşük karbonlu ve iklim değişikliğine dirençli örnek bir şehir yapmak” şeklinde belirlendi. Söz konusu planın bu süreçte bir yol haritası görevi göreceği belirtilirken, hedefin 2030 yılı itibari ile Denizli’deki sera gazı salımlarından yüzde21 azaltım olduğu açıklandı.  Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, İklim Değişikliği Eylem Planı’nın Denizli’nin iklim değişikliği ile mücadelesinde bir mihenk taşı olacağını belirterek, “Denizli İklim Değişikliği Eylem Planı, iklim değişikliği ile mücadele doğrultusunda sera gazı salımlarının azaltımı ve iklim değişikliğinin etkilerine uyuma ilişkin çerçeveyi ortaya koyan bir plandır” dedi. 

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