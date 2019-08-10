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Denizli Emniyetinde rütbe terfi töreni

Denizli Emniyet Müdürlüğü’nde bir üst rütbeye terfi eden personel için, Denizli Polisevi’nde tören düzenlendi.

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Törene; Vali Hasan Karahan, İl emniyet Müdürü Mevlüt Demir, İl Emniyet Müdür Yardımcıları, üst rütbeye yükselen personel ve ailelerinin katılımlarıyla gerçekleşti. Denizli emniyetinde görevli 23 personel, bir üst rütbeye yükseldi. 

Törende konuşan Vali Hasan Karahan, “Bugün burada mutlu bir anı paylaşıyoruz. Zira terfiler meslek hayatımızda bizleri motive eden, çalışma aşkımızı perçinleyen imkânlardır. Burada önemli olan bu terfilerin Emniyet Teşkilatı tarafındansağlıklı ve hakkaniyetli bir şekilde yürütüldüğünü görmektir. Nitekim 2 yılı aşkın birlikte görev yapmamıza rağmen başımızı öne eğdirecek bir olay ile karşılaşmadık, personelimiz ile uyumlu ve ahenkli bir çalışma ortamı sağladık. Bunun bir neticesi olarak Denizli’mizde huzur ve güven ortamını birlikte inşa ettik. Sizleri ve değerli ailelerinizi de tebrik ediyorum’’ dedi. İ Emniyet Müdürü Mevlüt Demir ise, ‘’Emniyet Teşkilatı, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin İç güvenliğinin temel direğidir. Bizler bunu 17-25 Aralık ve 15 Temmuz sürecinde gösterdik. Bizler bu Şanlı Bayrağın dalgalanmasında katkımızı her zaman sürdüreceğiz. Disiplinle yaşayan bir mesleğin mensupları olarak Rütbe Terfileri yaşamlarımızın önemli noktalarından birisidir. Terfi almak elbette önemlidir ancak esas olan o rütbenin terfiinin hakkını verebilmektir. Çözüm odaklı olmak, yasaların belirlediği kıstaslar ölçüsünde kamu yararına, vatandaş lehine karar alabilmektir’’ dedi.

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