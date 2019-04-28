Denizli’de geleceğin sanatçıları yetiştiriliyor

Yeni sezona bin 150 öğrenci ile başlayan konservatuarda birçok enstrüman dalında kurs verilirken, 2 Türk Sanat Müziği Korosu, Türk Halk Müziği Korosu, Çocuk Korosu, Gençlik Korosu ve Tasavvuf Müziği Korosu bulunuyor. Kısa süre önce 2018-2019 sezonuna ‘merhaba’ diyen Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı’nda keman, bağlama, kaval, ney, ud, kanun, bateri, piyono, klarnet, gitar, ritm ve kabak kemane gibi birçok enstrüman dallarında eğitim veriliyor. Haftanın 5 günü süren eğitimlere 7’den 70’e yüzlerce vatandaş katılıyor.