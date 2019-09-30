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Denizli’de ‘Yörük Göçü ve Toyu’ düzenlendi

Denizli’de Yörük kültürünün gelecek nesillere aktarılarak yaşatılmasına katkı sağlamak amacıyla ‘Yörük Toyu’ düzenlendi. 7’den 70’e binlerce Denizlili, Yörük göçü ve Yörük düğününün canlandırıldığı programı büyük bir ilgiyle izledi.

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Denizli Büyükşehir Belediyesi, Yörük kültürünü gelecek nesillere aktarmak ve yaşatılmasına katkı koymak amacıyla Denizli Yörükleri Derneği ile birlikte Yörük Toyu düzenledi. Adalet Parkı’nda yapılan Yörük Toyu’na, 7’den 70’e binlerce Denizlili katıldı. Mehteran eşliğinde kortej ile başlayan şölende Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu gösterileri yer aldı. Yörük kültürünün anlatıldığı fotoğraf sergisi beğeniye sunulurken, savaş kıyafetli Yörük ve Türkmen gençleri yoğun ilgi çekti. Denizli Yörükleri Derneği Başkanı Yaşar Celal Ceylan törende yaptığı konuşmada, Denizli’nin Yörük Türkmen yurdu olduğuna dikkat çekti.

GELENEKLER CANLANDIRILDI

Türk dünyasının birlik ve bütünlüğü için sloganıyla yapılan Yörük Toyu’nda temsili olarak Yörük göçü canlandırıldı. Ayrıca yine temsili olarak Yörük düğünü gerçekleştirildi, geline kına yakıldı. Keşkek ve pilav ikramları yapılan programın sunuculuğunu İbrahim Zeren gerçekleştirirken, Denizli Büyükşehir Belediye Konservatuarı sanatçısı Sadi Cesuroğlu, Ahmet Algün, Özgür Doğan ve Duygu Çivril sahne aldı. Yörük kültürünün yaşatıldığı toyda vatandaşlar gönüllerince eğlendi.

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