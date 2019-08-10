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Denizli’de Yörük-Türkmen buluşması

Buldan Yörük Türkmen Derneği öncülüğünde Denizli Büyükşehir Belediyesi, Buldan Kaymakamlığı, Buldan Belediyesi ve Buldan Ziraat Odası’nın desteğiyle Süleymanlı Yayla Gölü kenarında Buldan 4. Yörük ve Türkmen Toyu düzenlendi.

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Etkinliğe, Denizli Valisi Hasan Karahan, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci ve diğer protokol üyeleri katıldı. Etkinliğe katılan Türkiye’den 126 Yörük ve Türkmen derneğinin üyeleri, kurdukları kıl çadırlarda gelenek ve göreneklerini tanıttı.  Yöresel kıyafetleriyle etkinliği katılanlar, beraberlerindeki  koyunlar, köpekler, atlar ve develerle renkli görüntüler oluşturdu. Etkinlikte Yörük ve Türkmen gençleri, Türklerin geçmişte kullandıkları savaş kıyafetlerini giyerek kılıç kuşandı. Çadırlarda yayık ayran ile pilav ikram edilen etkinlikte yerel sanatçılar saz çalıp türkü seslendirdi, yöresel kıyafetleriyle maniler söyledi.  

“Bölgenin en büyük Yörük Türkmen Toyu”      

Buldan Yörük Türkmen Derneği Başkanı Osman Ören, etkinliğe katılımın geçmiş yıllara göre daha fazla olduğunu söyledi. Bölgenin en büyük Yörük Türkmen Toyunu düzenlediklerini dile getiren Ören, “Türkiye›nin minyatürünü buraya topladık. Milletimizin tüylerini diken diken etsin diye ‘100. Yıl’ sergisini açtık. Türkiye’nin değişik yerlerinden 126 Yörük ve Türkmen derneği bu etkinliğe katılım sağladı’’  dedi.

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