Denizli’nin ilk ‘tanzim çadırı’ kuruldu
Denizli’de düşük fiyatlarla sebze ve meyvenin satıldığı ilk Tanzim Satış Çadırı Buldan İlçesi’ndeki Alanyazı Meydanı’nda kuruldu.
Ürünlerin pazar ve market fiyatlarından çok daha ucuza satıldığı Tanzim Satış Çadırı yoğun ilgi gördü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan “Gerekirse tanzim satışları belediye eliyle kurarız ve ucuza satış yaparız” sözlerinin ardından Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay tarafından kurdurulan çadırda patatesin kilogramı 2 TL, domates ve soğanın kilogramı 3 TL patlıcan ve salatalık 5 TL ve sivri biber ise 9 TL’den satıldı. Satışlar çadırda belediye görevlileri tarafında zabıta ekipleri denetiminde yapıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.