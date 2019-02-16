Denizli’nin ilk ‘tanzim çadırı’ kuruldu

Ürünlerin pazar ve market fiyatlarından çok daha ucuza satıldığı Tanzim Satış Çadırı yoğun ilgi gördü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan “Gerekirse tanzim satışları belediye eliyle kurarız ve ucuza satış yaparız” sözlerinin ardından Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay tarafından kurdurulan çadırda patatesin kilogramı 2 TL, domates ve soğanın kilogramı 3 TL patlıcan ve salatalık 5 TL ve sivri biber ise 9 TL’den satıldı. Satışlar çadırda belediye görevlileri tarafında zabıta ekipleri denetiminde yapıldı.