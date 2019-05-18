Depremzedelere ev müjdesi

Tin, 20 Mart’ta meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremde hasar gören evlerin yenilenmesiyle ilgili soruları yanıtladı. İki ay içerisinde evlerin projelendirilmesinin yapılıp inşaatına başlanacağının müjdesini veren Tin, “Ramazan ayında hep birlikteyiz. Bugünleri bize gösteren Allah Ramazan Bayramı’na da ulaşmayı nasip etsin. Uçarı’dan, Yassıhöyüt’ten gelen hemşehrilerimiz ‘Evlerimiz ne zaman yapılacak?’ sorusunu soruyor. Allah’ın izni ile 2 ay gibi kısa bir süre içerisinde projelendirilmesi ve inşaatı başlayacak. Bu şekilde iş adamları tarafından verilen yemek ile de size bu müjdeyi vermiş olduk” diye konuştu.