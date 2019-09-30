Diyarbakırlı annelere TÜGVA İzmirli kadınlardan destek

81 ilde eşzamanlı gerçekleşen basın açıklaması İzmir’de de kadınların yoğun katılımıyla gerçekleşti. İzmir’deki çeşitli sivil toplum kuruluşlarına üye birçok kadının yer aldığı basın bildirisi, Konak Meydanı’nda gerçekleştirildi. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde eylem yapan annelere destek için toplanan TÜGVA İzmir’li kadınlar, ‘Türkiye anneler için ayakta’, ‘Yüreğimiz Diyarbakırlı annelerle’ ve ‘Teröre lanet, annelere destek’ yazılı pankartlar taşıdı. Bedensel engelli kadınların da destek verdiği açıklamaya, bazı anneler çocuklarıyla katıldı.