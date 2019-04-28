Ege Üniversitesi Türkiye’de dördüncü

Sıralamada Ege Üniversitesi, Türkiye’den en başarılı 4’üncü üniversite oldu. Bu yıl dünyanın en iyi ilk bin üniversitesi sıralamasında Ege Üniversitesi’nin, önceki yıllarda yapılan sıralamaya göre 192 sıra yükseldiği ifade edildi. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın belirttiği üzere Türk üniversitelerinin dünya sıralamalarındaki yerlerini daha yukarıya taşımak için her türlü çalışmayı yapacaklarını söyledi.

HEDEF DÜNYADA İLK 500

Prof. Dr. Necdet Budak, “Tam bir yıldır rektörlük görevindeyim. Bu zaman zarfı içerisinde Ege Üniversitesi’nin gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak adına ekip arkadaşlarımızla çalışıyoruz. 2019 yılında ‘Araştırma Üniversitesi’ olmak gibi bir hedefimiz var. Uluslararası pek çok istatistik kurumunun dünya üniversiteleri sıralamalarında Ege Üniversitesi olarak yer alıyoruz. Tabi ki bu sıralamalar yeterli değil. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın gösterdiği hedef doğrultusunda üniversitemizi dünya sıralamalarında daha yukarıya taşımak için çok çalışıyoruz, çok çalışmaya devam edeceğiz Hedefimiz üniversitemizi dünyanın ilk 500 yüz üniversitesi arasına taşımaktır. Üniversitemizin bu potansiyelinin olduğunu biliyorum” diye konuştu.