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Ege yat turizminde dünyanın gözdesi

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan, Ege’de 15 Temmuz darbe girişimiyle sekteye uğrayan yabancı yat turizminin, Türkiye’ye olan güvenin artmasıyla beklenen seviyeye yeniden yükseldiğini söyledi.  

  • ATAKAN ŞEN / İZMİR
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Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan, ‘’Türkiye yat turizminde 2015 yılında tavan yılını yapmıştı. Ancak, 15 Temmuz darbe girişimiyle birlikte yurtdışından gelen yatlar halatlarını atıp gitti. Toparlanma süreci yaşadık ve şu anda yat turizmi yükselen bir ivme kazandı’’ dedi. Türkiye’ye olan güvenin tazelendiğini altını çizen Aslan, “Yabancı yatlar geçen sene sırf yakıt ikmali için değil sefer maksadıyla da tekrar Türkiye’ye gelmeye başladı. Yakıt aldıktan sonra yurt dışına gitmeyip, o yakıtı Türkiye kıyılarında yakarak döviz bırakıyor olmaları bizi daha da mutlu ediyor” diye konuştu.   

BAŞKA ALTERNATİFİ YOK 

Dünyada yatçılıkta en büyük pay alan yerin Akdeniz olduğunu ifade eden Aslan, “Akdeniz’de de aslan payını Ege Denizi’nde Türk karasuları ile Yunan karasuları oluşturuyor. Bunların bir alternatifi, dünya üzerinde yok. Bu kadar ada, o adaların oluşturduğu koylar, sefer noktaları, mevsim uzunluğu. Mesela Hırvatistan’ında koyları çok güzeldir. 3 bin adası var. O adaların getirdiği çok farklı opsiyonlarda sefer noktası oluyor. Ama Hırvatistan kuzeyde ve mevsimi bir, bir buçuk ay. Bizim burada mevsim, 4 ayın üzerinde. Bu çok kıymetli. Bizim en büyük avantajımız Yunanistan ve adaları. Yunanlar’ın çok büyük avantajı Türkiye’nin çok güzel koyları. İkisi de birbirini besliyor. Ege’ye gelen sadece birine gitmiyor. İki tarafa da gidiyor. Birbirini tamamlıyor’’ ifadelerini kullandı.

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