Egeli turizmcilerin bayram sevinci

Ramazan Bayramı’na az bir zaman kala, Egeli turizmcilerin yüzü art arda gelen rezervasyonlarla güldü. Bayram tatilinin 9 gün olmasını fırsat bilenler tatil için Ege kıyılarına akın edecek. Bölgedeki otel, motel ve pansiyonlarda tatilcileri ağırlamak için son hazırlıklarını yapıyor. Ege’deki doluluk oranı daha şimdiden yüzde 90’a ulaştı. Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İşler, Türk turizmi için Ramazan Bayramı tatilinin çok bereketli geçeceğini söyledi.

İşler, 9 günlük tatilin daha erken açıklanmasının bunda etkili olduğunu dile getirdi. Ailelerin bayram ziyaretlerinin ardından da tatil planları yapabileceğini belirten İşler, “Bu yıl TL’nin döviz karşısında değer kaybetmesi nedeniyle yurt dışından ciddi talep aldık. Özellikle başta Antalya olmak üzere Asos’a kadar giden bantta yabancı turist talebi çok fazla olduğu için iç pazara sunacağımız oda sayısında geçen yıllara göre düşüş var. Vatandaşımız artık erken rezervasyon sistemine alıştı ve odalarını erken alıp önceden tatil planlıyor. Bu karakter yavaş yavaş Avrupalı turistten yerli turiste yerleşmeye başladı. Erken rezervasyon fırsatı sunan otel işletmeleri yüzde 50’ye varan iskontolu satışlar yaptı” diye konuştu.

2023 HEDEFLERİ TUTTURULACAK

Türk turizminin tüm zamanların en iyi yılını geçireceğini belirten İşler, “Bizim planlamamıza göre turizmde 2023 yılındaki hedefler 2019’da tutturulacak. 2023’deki hedefimiz ise 50 milyon turist ve 50 milyar dolar girdi yerine 70 milyon turist ve 70 milyar dolar girdi olarak yenilendi. Ama asıl hedefimiz 2033 yılında 100 milyon turist ve 100 milyar dolar girdidir. Türk turizminin bunu yapmaya gücü var. Kısacası bayram çok bereketli gelecek. Türk turizmi şimdiden ekonomiye can katmak adına hazırlıklarını yapmış durumda ve doluluklar yüzde 90’a yaklaştı” ifadelerini kullandı.