21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,056
  • 6,7695
  • 248.744
  • 86.796
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EGE

  1. Haberler
  2. Ege

Egeli turizmcilerin bayram sevinci

Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olmasını fırsat bilenler Ege kıyılarına akın edecek. Bölgedeki konaklama tesislerindeki doluluk oranının şimdiden yüzde 90’a ulaşması turizmcilerin yüzünü güldürdü. 

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ramazan Bayramı’na az bir zaman kala, Egeli turizmcilerin yüzü art arda gelen rezervasyonlarla güldü. Bayram tatilinin 9 gün olmasını fırsat bilenler tatil için Ege kıyılarına akın edecek. Bölgedeki otel, motel ve pansiyonlarda tatilcileri ağırlamak için son hazırlıklarını yapıyor. Ege’deki doluluk oranı daha şimdiden yüzde 90’a ulaştı. Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İşler, Türk turizmi için Ramazan Bayramı tatilinin çok bereketli geçeceğini söyledi. 

İşler, 9 günlük tatilin daha erken açıklanmasının bunda etkili olduğunu dile getirdi. Ailelerin bayram ziyaretlerinin ardından da tatil planları yapabileceğini belirten İşler, “Bu yıl TL’nin döviz karşısında değer kaybetmesi nedeniyle yurt dışından ciddi talep aldık. Özellikle başta Antalya olmak üzere Asos’a kadar giden bantta yabancı turist talebi çok fazla olduğu için iç pazara sunacağımız oda sayısında geçen yıllara göre düşüş var. Vatandaşımız artık erken rezervasyon sistemine alıştı ve odalarını erken alıp önceden tatil planlıyor. Bu karakter yavaş yavaş Avrupalı turistten yerli turiste yerleşmeye başladı. Erken rezervasyon fırsatı sunan otel işletmeleri yüzde 50’ye varan iskontolu satışlar yaptı” diye konuştu. 

2023 HEDEFLERİ TUTTURULACAK 

Türk turizminin tüm zamanların en iyi yılını geçireceğini belirten İşler, “Bizim planlamamıza göre turizmde 2023 yılındaki hedefler 2019’da tutturulacak. 2023’deki hedefimiz ise 50 milyon turist ve 50 milyar dolar girdi yerine 70 milyon turist ve 70 milyar dolar girdi olarak yenilendi. Ama asıl hedefimiz 2033 yılında 100 milyon turist ve 100 milyar dolar girdidir. Türk turizminin bunu yapmaya gücü var. Kısacası bayram çok bereketli gelecek. Türk turizmi şimdiden ekonomiye can katmak adına hazırlıklarını yapmış durumda ve doluluklar yüzde 90’a yaklaştı” ifadelerini kullandı.

Erdoğan´dan yaşlı kadınla seçim sohbeti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı

Başkan Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı

YPG/PKK'lılar sivillerin tarım arazilerini yaktı

YPG/PKK'lılar sivillerin tarım arazilerini yaktı

İBB'den ramazana özel site

İBB'den ramazana özel site

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Terör örgütü YPG/PKK savaştırmaya ikna edemeyince kovdu

Terör örgütü YPG/PKK savaştırmaya ikna edemeyince kovdu

Bahreyn'den vatandaşlarına çağrı: O iki ülkeyi terk edin

Bahreyn'den vatandaşlarına çağrı: O iki ülkeyi terk edin

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya! Can çekişirken bulundular

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya! Can çekişirken bulundular

Karadeniz'de PKK'lı 'Kawa' yakalandı, JÖH'ler 'Aras'ın peşinde

Karadeniz'de PKK'lı 'Kawa' yakalandı, JÖH'ler 'Aras'ın peşinde
 

POPÜLER HABERLER

Erdoğan´dan yaşlı kadınla seçim sohbeti

Erdoğan´dan yaşlı kadınla seçim sohbeti

Kapadokya’da evin altından yeraltı şehri çıktı

Kapadokya’da evin altından yeraltı şehri çıktı

Genelkurmay arşivlerinden çok özel fotoğraflar

Genelkurmay arşivlerinden çok özel fotoğraflar

Gelecek nesillerin de oynayabilmesi için topaç yapıyor

Gelecek nesillerin de oynayabilmesi için topaç yapıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA